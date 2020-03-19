Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesiyle ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmiştir.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, sporcularımız ile teknik heyetlerimizin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı almıştır.

Buna göre;

Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.