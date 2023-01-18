AAZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Nefes kesen mücadelede 12. dakikada Sarı-Lacivertliler, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından iki takım da karşılıklı ataklar buldu. Siyah-Beyazlılar beraberliği yakalamak, Başkent temsilcisi de farkı ikiye çıkartmak adına gol aradı ancak ilk 45 dakika Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Cenk attı, Tayyip Talha direğe takıldı

İkinci devrede Kara Kartal oyuna ağırlığını koydu. Ankaragücü de zaman zaman tehlikeli gelse de 77. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu. Cenk Tosun, Gökhan Akkan'dan seken topu tamamladı ve Siyah-Beyazlılar beraberliği yakaladı. Kartal galibiyet için oyunu tamamen rakip sahaya yıktı, 89'da Tayyip Talha Sanuç kafayı vurdu, direğe takıldı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonuçlandı. Mücadelenin iki uzatma devresinden de başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti.

Seri penaltı atışlarında Ankaragücü, Beşiktaş'a karşı 4-3'lük üstünlük sağladı ve çeyrek final biletini kaptı. Siyah-Beyazlılar kupaya veda etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan - Kevin Malcuit (Dk. 86 Fıratcan Üzüm), Uros Radakovic, Atakan Çankaya, Marlon, Tolga Ciğerci, Lamine Diack, Ghayas Zahid (Dk. 80 Pedrinho), Emre Kılınç (Dk. 101 Yasin Güreler), Tasos (Dk. 58 Giorgi Beridze), Ali Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert Günok – Umut Meraş (Dk. 90 Kerem Kesgin), Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Cenk Tosun -Dk. 104 Atiba Hutchinson-), Valentin Rosier, Romain Saiss, Salih Uçan (Dk. 65 Arthur Masuaku), Kevin N’Koudou (Dk. 46 Nathan Redmond), Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes (Dk. 120 Necip Uysal), Jackson Muleka

GOLLER: Dk. 12 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Marlon (MKE Ankaragücü), N’Koudou, Jackson Muleka (Beşiktaş)

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

5' Ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes yerden sert vuruyor ancak kaleci Gökhan gole izin vermiyor.

GOL

12' Chatzigiovannis sağ kanattan ortaladı, arka direkte Emre Kılınç tek topu attı, Ali Sowe kale dibinde fileleri sarstı. Ankaragücü taraftarı önünde 1-0 önde.

20' Sol kanatta ceza sahası içine doğru sokulan Chatzigiovanis, sol çaprazda yerden vurdu ama kaleci Mert başarılı.

24' Ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç, uzak köşeyi düşündü, kaleci Mert yine gole izin vermedi.

33' Ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç, ters köşeye mükemmel bir şut gönderiyor ancak kaleci Mert Günok topu kornere çeliyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' Sağ kanatta kazanılan korneri Zahid ceza sahasına doğru ortaladı, Atakan kafayı vurdu, aut

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KIRMIZI İPTAL!

60' Jackson Muleka, Atakan'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Daha sonrasında pozisyon için VAR incelemesi yapıldı, hakem kırmızı kartını iptal edip, Muleka'ya sarı kart gösterdi.

72' Redmond sağ kanattan ceza alanına girdi, soluna çekti, vurdu ancak kaleci Gökhan başarılı.

GOL!

77' Masuaku serbest vuruşu kullandı, Saiss indirdi, Muleka kafayı vurdu, Gökhan çıkardı, seken topa Cenk Tosun vurdu ve fileleri sarstı: 1-1.

ÇOK NET KAÇTI!

81' Muleka karşı karşıya pozisyonda Gökhan'ı geçemedi.

DİREK!

89' Redmond ortaladı, Tayyip Talha kafayı vurdu, top direkten döndü.

90' Mücadelenin sonuna +9 ekleniyor.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Mücadele uzatmalara gidiyor.

91' Uzatmaların ilk devresi başladı.

93' Redmond ortaladı, Cenk kafayı vurdu fakat Gökhan Akkan kurtarıyor.

İlk uzatma devresi sona erdi.

106' İkinci uzatma devresi başladı.

107' Atiba ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top üstten dışarda.

114' Pedrinho frikikten kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gidiyor

Mücadele seri penaltı atışlarına gidiyor..

4-3

Beşiktaş

Atanlar: Romain Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond

Kaçıranlar: Atiba Hutchinson, Arthur Masuaku

Ankaragücü

Atanlar: Tolga Ciğerci, Ali Sowe, Marlon, Pedrinho

Kaçıranlar:

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.