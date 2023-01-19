Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turunda dün akşam Beşiktaş , Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’ne konuk oldu. Müsabakaya etkili başlayamayan Beşiktaş, oyunun 12. dakikasında Emre Kılınç’ın pasında Ali Sowe’nin attığı golle geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısında skoru değiştirecek bir pozisyon üretemeyen Kara Kartal, soyunma odasına 1-0’lık mağlubiyetle gitti. İkinci yarı öncesinde teknik ekibin yapmış olduğu değişiklikler sonrasında hareketlenen Siyah-Beyazlılar, 77’de Cenk Tosun’la oyuna dengeyi getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

Uzatmada skor değişmedi

Müsabakanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca Ankara’daki maçta son sözü penaltılar söyledi. Kara Kartal, penaltı atışlarında; Saiss, Kerem Atakan ve Redmond’la gol bulsa da Atiba ve Masuaku’nun vuruşları kaçırması sonrasında rakibine elendi. Kartal, Başkent’ten mağlup ayrılıp Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final biletini kaptırdı.

Savunmada kritik hatalar!

Kara Kartal’ın dün akşam Ankaragücü’ne konuk olduğu mücadelede Beşiktaş’ın savunma dörtlüsü, özellikle ilk yarıda yaşadıkları koordinasyon bozukluğuyla dikkat çekti. Maçın 12. dakikasında Beşiktaş ceza alanında kademe hatası yapıp aynı Ankaragücülü oyuncuya 2 kişiyle pres yapan Umut Meraş ve Emre Can Uzunhan, Başkent ekibinden Ali Sowe’yi boşta bıraktı ve takımın gol yemesine sebep oldu. Golün ardından da özellikle birkaç pozisyonda da benzer hataların yaşanması sonrasında Emre Can oyundan alındı.

Jackson Muleka fırsatları kaçırdı

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli golcüsü Jackson Muleka, dün akşam Ankaragücü karşısına Kara Kartal’ın bir numaralı gol umudu olarak başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olmakta zorlanan Muleka, Cenk Tosun’un oyuna dahil olmasıyla daha etkin bir görüntü içerisine girdi. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısının sonunda birçok gollük pozisyona giren Muleka, bitirici vuruşlar konusunda bekleneni veremedi.

Değişmeyen dinamo Gedson Fernandes

Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, dün akşamki Ankaragücü müsabakasına da ilk 11’de başladı. Maç boyunca dinamik bir görüntü ortaya koyan Portekizli orta saha oyuncusu, hücum hattında oldukça etkin bir form sergileyerek takımının en çalışkan ismi oldu.



