Beşiktaş’tan Erkan Özdamar ile ilk maç

Süper Lig 'de yarın akşam oynanacak Beşiktaş -Trabzon maçının hakemi Erkan Özdamar oldu. Özdamar'ın yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam iken 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri daha sonra açıklanacak. Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Özdamar kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Erkan Özdamar ile 2 karşılaşmaya çıkan Trabzon, geçen sezon Erzurum'u iç sahada 1-0, Yeni Malatya'yı da deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.