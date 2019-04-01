Beşiktaş yeni sezonda öncelikle forveti sağlama alacak. Burak Yılmaz'a alternatif bir futbolcu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim Cenk Tosun ve Vedat Muriqi'nin ardından bu kez de menajeri tarafından önerilen Eren Derdiyok'u da listesine aldı. Bu oyuncunun Galatasaray'la sözleşmesi Mayıs'ta bitiyor.

GALATASARAY GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Galatasaray tarafından gözden çıkarılan ve 2. yarı kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un Beşiktaş'a yararının dokunacağına inanan yönetim bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

ASTRONOMİK RAKAMA HAYIR

Yeni sezonda küçülmeyi düşünen ve bu nedenle astronomik transferlerden kaçınacak olan yönetim Eren Derdiyok'la makul bir rakam istemesi durumunda masaya oturacak.

EREN DE GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Eren Derdiyok dışında Cenk Tosun ve Vedat Muriqi alternatiflerini de masaya yatıracağı ve ondan sonra karar kılacağı öğrenildi. Bu arada Eren'in Beşiktaş'tan gelecek olan bir teklife hayır demeyeceği öne sürüldü..

Kaynak: Takvim