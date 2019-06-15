Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kanatlara başarılı isimler almak için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi listesine Emre Mor’u da yazdı.

Borussia Dortmund’a 9.7 milyon euroya transfer olan ve daha sonra La Liga’nın yolunu tutan Mor’un transferindeki en büyük engel ise Celta Vigo’da yaşadığı sorunlu günler. Bir türlü istediği forma çıkamayan milli futbolcu geçen sezon ligde 10, Kral Kupası’nda da 2 maçta şans bulurken, gol ya da asist hanesine herhangi bir rakam yazmayı başaramadı.

Rapora göre hareket edilecek

Transfer ettiği oyuncunun adaptasyon sorunu yaşamaması isteyen yönetim, Emre Mor için son kararı teknik heyete bıraktı. Siyah-beyazlı idareciler, Abdullah Avcı’dan gelen rapora göre transferde daha somut adımlar atacak.