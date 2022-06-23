Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Kara Kartal; Gedson Fernandes ve Romain Saiss’in ardından iç piyasada da gaza bastı. 8 artı 3 kuralı sebebiyle kadrosuna yetenekli Türk futbolcular da katmak için düğmeye basan Beşiktaş , Karagümrük formasıyla geçen sezon önemli bir çıkış yakalayan Emre Mor’u gündemine aldı. Karagümrük’e önce kiralık olarak gelen, daha sonra Kırmızı-Siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor, geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamlayarak dikkat çekmişti.

Fenerbahçe ve Trabzon da istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Emre Mor için direkt olarak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’yla temas halinde olduğu bildirildi. Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzonspor ’un da radarında bulunan Emre için Siyah-Beyazlılar’ın, Salih Uçan + para teklifinde bulunduğu bildirildi.