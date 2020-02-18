Beşiktaş, elektrik faturalarının ödenmemesi nedeniyle Vodafone Park'ın elektriklerinin kesilmek istendiği iddialarına resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Elektrik faturalarını ödeyecek paramız yok" ifadelerinin nedeni olarak stadın ödenmeyen faturaları olduğu ve dağıtıcı şirketin kulübe memurlarını göndererek hem kulübün, hem stadın elektriklerinin mühürlenmek istediği iddia edilmişti.

İddiaları yalanlayan Beşiktaş, resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone Park’a ait elektrik faturalarının ödenmediği, bu nedenle elektrik dağıtımı yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik şirketinden yetkililerin geçtiğimiz hafta kulübümüze gelerek elektrikleri mühürlemek istediği şeklinde çeşitli medya organları tarafından olumsuz algı yaratmak maksadıyla yayınlanan haberler, tamamen asılsızdır.

Kulübümüz, elektrik dağıtımını gerçekleştiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile iş birliği içindedir ve elektrik kullanımından doğan sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"