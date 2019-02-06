Beşiktaş'tan Efecan Karaca sürprizi

Siyah Beyazlılar, sezon sonunda Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Efecan'ı yakından takip ediyor.

06 Şubat 2019, Çarşamba 12:06
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Beşiktaş'tan Efecan Karaca sürprizi

Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı...

Siyah-Beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı. (Hürriyet)

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