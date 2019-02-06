Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı...
Siyah-Beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı. (Hürriyet)
Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı...
Siyah-Beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı. (Hürriyet)
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