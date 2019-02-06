Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı...

Siyah-Beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı. (Hürriyet)