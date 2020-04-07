Yönetimle görüşmelerin durduğunu açıklayan menajer Necdet Ergezen’in, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi’yle ilgili olarak yıllar önce sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında yönetimin; bu ismin temsilciliğini yaptığı Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’den Ergezen’le yollarını ayırmasını istediği öğrenildi. İki futbolcunun ise, “Bizim bir menacerlik şirketiyle anlaşmamız var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Biz şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menacerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak” savunmasını yaptığı bildirildi. Öte yandan Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla menacerlerinin sadece Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğunu duyurdu.

Orhan Yıldırım