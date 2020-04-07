Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti!

Siyah-Beyazlılar’ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz’ün, 2021 yılında bitecek kontratı konusundaki tartışmalar, menacerinin açıklamaları sonrasında tavan yapmıştı.

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti!

Yönetimle görüşmelerin durduğunu açıklayan menajer Necdet Ergezen’in, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi’yle ilgili olarak yıllar önce sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında yönetimin; bu ismin temsilciliğini yaptığı Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’den Ergezen’le yollarını ayırmasını istediği öğrenildi. İki futbolcunun ise, “Bizim bir menacerlik şirketiyle anlaşmamız var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Biz şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menacerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak” savunmasını yaptığı bildirildi. Öte yandan Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla menacerlerinin sadece Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğunu duyurdu.

Orhan Yıldırım

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