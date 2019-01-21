Beşiktaş'ta yıldızı her geçen gün da parlayan Dorukhan Toköz, Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda… 22 yaşındaki oyuncunun durumunu gözlemleyen kulüplerin scoutları, siyah-beyazlıların maçlarını yakın takibe aldı.

Yetkililer, Beşiktaş'ın BŞB.Erzurumspor ile oynayacağı maç için de rezervasyonlarını yaptırmış durumda. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Dorukhan için planları çok net... Siyah-beyazlılar, bu sezon takımın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan'ı gelecek yılın ilk 11'inde de değişilmez olarak görüyor ve planını onun üzerine yapıyor.

Şampiyonluğa odaklanan Kartal, ön liberosunu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkardıktan sonra Avrupa'ya göndermeyi hedefliyor. Yönetim şu an ki aşamada başarılı oyuncuyla ilgili gelecek tüm teklifleri geri çevirmeye kararlı.

Kaynak: Sabah