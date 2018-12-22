Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve MR incelemesi sonucu sol dizinde kapsüler gerilme ve hafif ödem tespit edilmiştir. Dorukhan Toköz'ün 3 Ocak'taki devre arası kampına katılmasında tıbbi bir sakınca yoktur" denildi.

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