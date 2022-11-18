Devre arasında takıma takviye yapacak olan Beşiktaş , Avrupa'da ses getirecek bir transfer için çalışmalara başladı. Bu sezon savunmaya yaptığı takviyelere rağmen istenilen performansı veremeyen siyah-beyazlılarda devre arasında, Welinton ve Montero'yu gönderip stoper takviyesi yapılması planlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunma ve sol bek transferine öncelik veren siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim gelmişti. İşte detaylar...









ALTYAPI ZİYARETİ

Tecrübeli teknik adam, lige verilen Dünya Kupası arasında boş durmadı ve ekibiyle birlikte kulübün altyapısına ziyarette bulundu. Altyapıdan sorumlu Futbol A.Ş. yöneticisi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya gelen tecrübeli hoca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenörlere tek tek en beğendikleri isimleri sorarken, U19 ve U17 başta olmak üzere tüm futbolcuları listesine ekledi.

5 OYUNCUYU DAHİL EDECEK

Siyah-beyazlıların hocası, hem İstanbul hem de Antalya'da yapacakları kampa altyapıdan en az 5 oyuncuyu dahil etmeyi düşündüğünü ifade etti. Güneş bu toplantıda, "Siz burada imkânsızlıklar içinde imkân yaratmışsınız. Beşiktaş'ın da Türk futbolunun da kurtuluşu altyapıdır. Burada büyük bir cevher var. Bunu en doğru şekilde işleyip vitrine çıkarmalıyız. Yavaş yavaş takıma entegre ederek gençlerden fayda sağlamalıyız" diye konuştu.

CEYHUN KAZANCI İLE GÖRÜŞECEK

Taksim’de pazar günü meydana gelen hain terör saldırısı yüzünden Antalyaspor’la oynaması gereken 14. hafta maçı ileri bir tarihe ertelenen Kartal’da, Şenol Güneş ve yardımcılarının Nevzat Demir Tesisleri’ne gitmeye devam ettikleri belirlendi. Takım tatilde olmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen siyah-beyazlıların tüm maçları izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi. Teknik patron Şenol Güneş ve ekibinin yapacağı bu analizlerin ardından transfer için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.









Siyah-beyazlılar ilk planda ihtiyaç belirlenen bölgelere takviye yapılması konusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirecek.









ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Marcelo'nun yanı sıra stoper için de çalışmalar yapan siyah-beyazlılarda gündeme son olarak milli futbolcu Çağlar Söyüncü gelmişti. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncuyu yarım dönem kiralamak için girişimde bulunacağı iddia edilmişti.

Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi sebebiyle İngiliz ekibinde gözden düşen ve bu sezon sadece 2 maçta süre alabilen 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetim, yeni dönem için başka bir Avrupa devine transfer olma planı olan oyuncuya, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık oynamayı önerecek.

AVRUPA BEŞİKTAŞ'I KONUŞACAK

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, transferde büyük bir adım attı ve dünyaca ünlü yıldız için girişimlere başladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün oynanan İtalya-Arnavutluk maçına yardımcısı Bayram Bektaş'ı gönderdi.

RAPOR İSTEDİ

Teknik ekibin radarına aldığı isim; Juventus'un yıldızı Leonardo Bonucci… Sezon sonu Çizme ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncuyla ilgili raporunu hazırlayan Bektaş, bunu Güneş'e iletti.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre Bonucci transferinde harekete geçilecek. Kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi 3 ezeli rakibin de formasını giyen Bonucci, mevkisinin en iyileri arasında gösteriliyor. Oyuncuya kariyeri boyunca 107 milyon Euro bonservis ödendi. 2018-19'da 35 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olan 35 yaşındaki yıldız bu sezon, Juventus'ta 15 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

MARCELO ÖNERİLMİŞTİ

Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan ve sezon başında transfer olduğu Olympiakos'ta kadro dışı olan Marcelo'yla ilgilenen Beşiktaş, menajerler aracılığı ile gelen transfer önerisini değerlendirmeye almıştı.(Sabah)







