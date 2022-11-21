Beşiktaş 'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in getirilmesi sonrasında tecrübeli teknik adam düğmeye basmıştı. Siyah-Beyazlılar’ın başında çıktığı 2 karşılaşmada takımın eksiklerini tespit eden Güneş, transfer için ön raporunu vermişti. Başarılı hocanın; stoper, sol bek, sağ kanat taleplerine ek olarak sol kanatta da bir takviyenin gündeme gelebileceği kaydedildi.

'Satılabilir' raporu verildi

Devre arasında büyük bir operasyona imza atmayı planlayan idarecilerin, sol kanat hattını takviye etmek için Kevin N’Koudou’yu gözden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Teknik ekibin de ‘Satılabilir’ raporunu verdiği Kamerunlu oyuncunun Dünya Kupası performansından umutlu olan idareciler, sezon sonunda kontratı bitecek futbolcuyu Katar’daki dev turnuva sonrasında satmayı planlıyor.





Takımın başına geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren, takımdaki eksiklikleri belirlemek adına ekibiyle yoğun mesai harcayan Güneş, belirlediği bölgeler için listesini oluşturdu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sonrasında lige şampiyonluk hedefiyle devam edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan maçlarını eldeki kadro ile tamamlayacak. Özellikle Katar'daki dev organizasyona giden futbolcularının sakatlık yaşamaması adına yakın takipte olan Kartal, bu ihtimali de göz önünde bulundurarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

N’Koudou, Beşiktaş’ta bu sezon 12 karşılaşmada 4 golle oynadı.





Beşiktaş Yönetimi’nin, N’Koudou’yu gönderebilirse yerine getirmeyi planladığı isim şimdiden hazır: Anthony Nwakaeme...

Ara transfer döneminde resmi girişim

Beşiktaş’ta teknik heyet, geçen sezon Trabzonspor ’u şampiyonluğa taşıyan kilit isimlerden biri olması sonrasında, ayrılarak sürpriz biçimde Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha’ya transfer olan Anthony Nwakaeme’ye sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlılar’ın, 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için ara transfer döneminde resmi girişimde bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Nwakaeme, Arabistan ekibi Al-Fayha formasıyla 7 maça çıkıp 3 golle oynadı.

Maaş indirimine hazır...

Suudi Arabistan’da aradığını bulamayan Nwakaeme’nin de kontratını feshedip Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yaktığı bildirildi. Al-Fayha ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan başarılı sol kanat oyuncusunun koşulların oluşması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyebileceği kaydedildi. Deneyimli futbolcunun, Beşiktaş’a transferi halinde maaşında ciddi bir indirime gidebileceği ifade edildi.

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Süper Lig'e damga vurdu!

Yüksek tekniği ve şık çalımları ile Süper Lig'e damga vuran Nijeryalı yıldız, Bordo-Mavili formayla çıktığı 145 maçta takımına 47 gol ve 40 asistlik katkı sağlamıştı.