Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Bu sezon prim uygulamasını rafa kaldıran Beşiktaş Yönetimi, Ankaragücü ve Sarpsborg maçlarının ardından zirve yolunda büyük önem taşıyan Galatasaray derbisinin de kazanılması halinde oyuncuları ödüllendirecek.

02 Aralık 2018, Pazar 08:00
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Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Ankaragücü'nün ardından deplasmanda Sarpsborg'u da devirerek kendine gelen Beşiktaş'ta derbi öncesi herkes galibiyete odaklandı. Üst üste iki galibiyetle geçen sezondan kalan primlerin ödenmemesi kaynaklı sorunları geride bırakan siyah-beyazlılar derbide galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Galatasaray maçının da kazanılması halinde takımın havasının zirve yapacağını düşünen yöneticilerin, bu nedenle derbi için oyunculara özel prim verilmesi önerisinde bulundukları ortaya çıktı. Maddi konularda bir süredir bazı oyuncularla yaşanan sorunları çözmek adına önemli bir fırsat yakalayan siyah beyazlı yönetimin, Ankaragücü ve Sarpsborg'un ardından Galatasaray maçının da kazanılması halinde özel prim dağıtmayı düşündüğü aktarıldı. Başkan Fikret Orman'ın da prim önerisine sıcak baktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre derbi için özel prim önerisinde bulunan Beşiktaşlı yöneticilerin, "Biz bu takımla sonuna kadar şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Takımdaki sorunları dinleyip, çözmek zorundayız. Biz de hedeflere ilişkin kendi isteklerimizi buna göre söyleyebiliriz. Derbi öncesi kenetlenmek zorundayız. Kazanıp, yolumuza devam etmeliyiz. Böyle bir fırsat sezon içerisinde kolay kolay gelmez" ifadelerini kullandıkları belirtildi.


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