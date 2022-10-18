Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş 'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien Ismael'e çevrildi. Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.

MAÇ EKSİĞİ VAR!

Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi. Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor. (Sabah)

Beşiktaş yalanladı

Beşiktaş, Dele Alli’nin sözleşmesinde oynama garantisi olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.

Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.