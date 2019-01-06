Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için ilk hamlesini Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ı takıma kazandırarak yapan Beşiktaş, hücumun ardından bu kez gözünü savunmaya çevirdi.

Başkan Fikret Orman’ın, “Savunma hattına 2 transfer yapabiliriz” açıklaması sonrasında harekete geçen Beşiktaş transfer komitesi, bu doğrultuda rotasını İtalya olarak belirledi.

İtalya Serie A ekibi Milan’ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata için oyuncunun kulübü ve menaceriyle yaptıkları görüşmelerden olumlu geri dönüş alan yönetim, resmi temaslara başlayacak.

Düşük bir bonservisle...

Başkan Fikret Orman’ın, gelecek hafta İtalya’ya giderek bu transfer konusunda Milan Kulübü ve oyuncuyla direkt olarak konuşacağı bildirildi. Kulübüyle 6 aylık kontratı bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı planlayan Başkan Orman, Zapata transferiyle savunma hattındaki açığı kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon Milan formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Zapata, 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Zapata kimdir?

Doğum Tarihi: 30.09.1986

Doğum Yeri: Padilla

Ülkesi: Kolombiya

Yaşı: 32

Boyu: 1,87

Kilo: 79

Mevkii: Stoper

Kulübü: Milan

Oynadığı takımlar: Villarreal, Udinese

Mirin bugün Antalya’da

Siyah-Beyazlılar 2 sezondur gündeminde olan stoper Nicolas Isimat-Mirin’le anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı oyuncunun bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. İsimat-Mirin problem çıkmazsa akşam Antalya kampına katılacak.

2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncuya 1.1 milyon Euro maaş ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan deneyimli oyuncu için Hollanda kulübü PSV’yle 350 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında el sıkışıldığı açıklandı.