Dünya çapında etkili olan corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından Beşiktaş Kulübü de harekete geçti. Nevzat Demir Tesisleri ve Vodafone Park başta olmak üzere kulübün bütün spor alanlarını dezenfekte ettiren Beşiktaş Yönetimi’nin, son olarak dün de takım otobüsünü virüs önlemleri çerçevesinde temizlettiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın karayolu ulaşımı için kullandığı otobüs, futbolcularımızın hijyenik bir ortamda güvenle seyahat edebilmeleri için dezenfekte edildi” denildi.