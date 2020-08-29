Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonu kadrosu belli oldu. Beşiktaş’ta transfer gündemi, görüşülen oyuncular, gelenler ve gidecek yıldızların hepsinin detaylı analizini videoda bulabilirsiniz. Fabrice N’Sakala, Welinton, Bernard Mensah ve Atakan Üner gibi biten transferlerin dışında Beşiktaş: 1 Santrafor, 1 On numara, 1 Kanat, 1 Kaleci ve 1 stoper transferi yaparak 2020/2021 sezonu için şampiyonluk şansını zorlayacak. Beşiktaş transfer dönemi için; Mario Mandzukic, Marcelo Guedes, Jordan Ibe ve Karlsdrop gibi isimleri kadrosuna dahil etmek için uğraşlar veriyor.

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