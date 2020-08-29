Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Mandzukic ve Marcelo...
Beşiktaş'ta PAOK'a karşı alınan Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti moralleri alt üst ederken, yönetim bir yandan transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği stoper ve santrafor mevkisine ayıran siyah beyazlı ekip, rotayı dünya yıldızı golcü Mario Mandzukic ve eski stoperi Marcelo Guedes'e çevirdi. Beşiktaş'La ilgili detaylı haberimize YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonu kadrosu belli oldu. Beşiktaş’ta transfer gündemi, görüşülen oyuncular, gelenler ve gidecek yıldızların hepsinin detaylı analizini videoda bulabilirsiniz. Fabrice N’Sakala, Welinton, Bernard Mensah ve Atakan Üner gibi biten transferlerin dışında Beşiktaş: 1 Santrafor, 1 On numara, 1 Kanat, 1 Kaleci ve 1 stoper transferi yaparak 2020/2021 sezonu için şampiyonluk şansını zorlayacak. Beşiktaş transfer dönemi için; Mario Mandzukic, Marcelo Guedes, Jordan Ibe ve Karlsdrop gibi isimleri kadrosuna dahil etmek için uğraşlar veriyor.
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