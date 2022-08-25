Beşiktaş’tan çifte bomba yolda! Isak Hien ve Siriki Dembele...

Beşiktaş , sol kanat için gündemine aldığı Bournemouth forması giyen Siriki Dembele konusunda mutlu sona çok yaklaştı. İngiliz basınından The Athletic, Fildişi Sahili asıllı İskoç futbolcunun maliyeti ile ilgili detayları paylaştı. Habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Kulüpler arasında son pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin de bitmeye yakın olduğu kaydedildi.

Ismael istedi

Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, son olarak İsveç Ligi ekiplerinden Djurgarden'da forma giyen 23 yaşındaki Isak Hien'i gözüne kestirmişti.

Anlaşma tamam

Genç savunmacı için bir süredir yapılan temasların ardından kulübüyle anlaşma sağlandı. Djurgarden'la 3 milyon Euro'ya el sıkışan yönetim, oyuncuya da seneliği 900 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşma yapacak. Evrak işlerinin tamamlanması sonrasında Kartal'ın Dembele ve Hien'i resmen duyurması bekleniyor.