Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet takviyesini ilk sıraya yazarken, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Francisco Montero'yu Hamburg'a kiralayan siyah-beyazlıların sağ stopere takviye için kadrosuna katmak istediği Vitor Tormena için sıkı pazarlık devam ediyor.

FARK 1.5 MİLYON EURO

Beşiktaş 7 milyon Euro bonservis isteyen Braga'ya 3 milyon Euro önermişti. İlk görüşmeden anlaşma çıkmayınca Kara Kartal, teklifini 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Portekiz ekibi de 5 milyon Euro'ya kadar düştü. İki taraf arasında kalan 1.5 milyon Euro'luk farkın da kapanması için uğraş verilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in de 27 yaşındaki stoperi kadrosunda görmeyi istediği belirtildi. Şartlarını zorlayan siyahbeyazlı takımın maksimum 4 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

ABOUBAKAR DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için saatleri saydığı Vincent Aboubakar, bugün Al Nassr kulübü yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşmesini feshedecek ve hemen İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki oyuncu, kulübünden sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon Euro'luk ücretinin tamamını alacak ve fesih kontratına imza atarak, Beşiktaş için yola çıkacak. Al Nassr'da Konan'ın sakatlığı sonrası lisansının çıkarılmayacağı ve Aboubakar'ın takımda tutulacağı iddiası gündeme geldi ancak Beşiktaş yönetimi ve Aboubakar cephesi böyle bir durumun olmadığını kaydetti.

BOUPENDZA'DA SICAK GELİŞME

Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Aaron Boupendza'yı da kadrosuna katıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen siyah-beyazlıların, Aboubakar ile anlaşmasıyla Boupendza transferini rafa kaldırdığı söyleniyordu. Ancak durum öyle değil. Deneyimli futbolcuyu kanat forvet pozisyonu için aklından geçirmeye devam eden Beşiktaş cephesi, daha önce Hatayspor'da forma giyen Gabonlu forveti satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFER N'KOUDOU VE REDMOND'A BAĞLI

Ancak bu transfer takımdan bir oyuncunun ayrılığına bağlı. Eğer N'Koudou ya da Redmond gibi bir kanat oyuncusuna teklif gelir ve ayrılırsa siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncuyu resmen kulübünden isteyecek. Al-Shabab forması giyen Boupendza için sakat olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası ortaya atılmıştı. Durumla ilgili kulüp tarafından araştırma yapıldığı ve önceki gün çalışmalara başlayan Gabonlu futbolcunun gelecek hafta da sahalara dönebilecek düzeyde olacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Gol sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux'dan geldiği Hatayspor'da 36 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu. Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Sabah)