Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde Süper Lig ’in yeni takımı İstanbulspor’dan Emrecan Uzunhan’ı bitirmişti. 21 yaşındaki sol ayaklı stoper için İstanbul ekibiyle 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı konusunda anlaşma sağlayan Kara Kartal, oyuncunun kulübünün son olarak yeni bir talepte bulunması sonrasında temasları durdurmuştu. Devreye giren Başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulpor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’yla görüşüp son pürüzü de aşmıştı. Siyah-Beyazlılar, genç futbolcuyu en geç yeni haftada resmen açıklamayı planlıyor. Teknik direktör Valerien Ismael, Emrecan’ı üçlü savunmanın solunda direkt olarak ilk 11’de kullanmayı hedefliyor.

Avusturya’ya gidecekler

Kara Kartal, yerli stoper transferinde Emrecan’la birlikte yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Rizespor ’un 21 yaşındaki sol stoperi Emirhan Topçu için de girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, 2 ismi de yakın süreç içinde açıklayıp transfere büyük oranda nokta koymayı planlıyor. İki genç oyuncu, transferlerinin resmiyet kazanması sonrasında Avusturya kampının yolunu tutacak.