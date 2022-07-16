Beşiktaş ’ın peşinde olduğu Christian Fassnacht için İsviçre ekibi Yo ung Boys, 3.5 milyon Euro talep etti. Ancak İsviçreliler bu rakamın peşin ödenmesini isteyince görüşmeler yine aksadı. Kara Kartal, bu istek karşısında yeni bir teklif sundu.

Buna göre Beşiktaş, bu ücreti üç eşit taksit ile ödemek istiyor. Ayrıca oyuncuya 3+1 yıllık kontrat verilecek. Bu paralelde yıldız orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapılacak. Özellikle 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Beşiktaş’ta forma giymek istemesi, Kartal’ın elini güçlendiriyor. İsviçreli futbolcunun, 2 yıllık kontratı bulunsa da kulübün ikna edilmesi konusunda tüm şartlar zorlanacak.

Orhan Yıldırım