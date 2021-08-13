Teknik heyetin ısrarla istediği golcü transferinde artık geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Michy Batshuayi için aylar öncesinden başlattığı girişimlere hız verdi. Ancak siyah-beyazlı kulübün bonservis konusunu çözmekte sıkıntı yaşadığı belirlendi.

Milliyet'in haberine göre Chelsea ile bir senelik mukavelesi kalan 27 yaşındaki Belçikalı golcüyü teknik olarak kiralaması mümkün olmayan Beşiktaş’ın, İngiliz kulübünden bu konuda yardım isteyeceği iddia edildi. Mevcut kontrata artı bir yılın eklenmesi halinde Batshuayi’yi bir sene kiralayıp ikinci senesinde zorunlu satın alma seçeneğiyle transfer etmeyi planlayan yönetimin, aksi durumda büyük sıkıntı yaşayacağı vurgulandı.

Yetenekli oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Chelsea’nin ise bu öneri karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu. Batshuayi’yi ikna etmekte zorlanmayacağını düşünen siyah-beyazlılar, limitler nedeniyle bonservisle oyuncu alma konusunda sorun yaşıyor. Bu problemi aşabilmek için kiralama veya bonserviste uzun süreli taksit seçenekleri üzerinde duran Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içinde golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.