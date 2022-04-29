Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer planlaması konusunda, "15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir" diye konuştu.

Gelecek sezonun ilk transferinde Gedson Fernandes'i aldıklarını dile getiren Kazancı, "Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız" dedi.

Kazancı, önümüzdeki sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyü yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil" şeklinde konuştu.

Geçen senenin eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kazancı, transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth hakkında da, "Sörloth'da bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu.

Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi;

"Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz."

Kadroda yer alan Atiba Huthchinson'ın durumuna değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir" dedi.

Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden teklifler olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi.

Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile sık sık görüştüklerini belirten Kazancı, "Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA