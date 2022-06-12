Siyah-Beyazlı camianın sevdiği futbolcuların başında gelen Cenk Tosun konusunda görüşmeler sürüyor.

31 yaşındaki futbolcu, Everton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep ediyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, tecrübeli golcüye son olarak 1.8 milyon Euro önerdiği bildirildi.