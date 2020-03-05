Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e yeni teklif
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek deneyimli futbolcular Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni kontrat önerdi. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme sunulan milli futbolculara, 1 milyon euro maaş artı maç başı ücret teklif edildi. Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün siyah-beyazlı ekiple yola devam edeceği belirtiliyor.
Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, bir yandan zirve takibini sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlı takım, birçok futbolcudan 'feda' bekliyor.
Kulübün milli futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e de bu doğrultuda yeni sözleşmeler önerildi. Haziran ayında kontratları sona erecek olan iki deneyimli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik teklifler yapıldı.
3 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Caner Erkin ile 4 sezondur Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Gönül'e verilecek maaş da belli oldu. Yönetimin, iki isme de 1 milyon euro garanti ücret artı maç başı şeklinde öneride bulundu.
Hem Caner hem de Gökhan'ın sezon sonunda yeni sözleşmeleri imzalayacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon 21 maçta 2 gol 3 asist, 31 yaşındaki Caner Erkin ise 23 maçta 3 gol 9 asist yaptı. (Sabah)