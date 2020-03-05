Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, bir yandan zirve takibini sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlı takım, birçok futbolcudan 'feda' bekliyor.

Kulübün milli futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e de bu doğrultuda yeni sözleşmeler önerildi. Haziran ayında kontratları sona erecek olan iki deneyimli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik teklifler yapıldı.

3 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen Caner Erkin ile 4 sezondur Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Gönül'e verilecek maaş da belli oldu. Yönetimin, iki isme de 1 milyon euro garanti ücret artı maç başı şeklinde öneride bulundu.

Hem Caner hem de Gökhan'ın sezon sonunda yeni sözleşmeleri imzalayacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon 21 maçta 2 gol 3 asist, 31 yaşındaki Caner Erkin ise 23 maçta 3 gol 9 asist yaptı. (Sabah)