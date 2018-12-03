Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında dün akşam Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin'in durumu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin'in Beşiktaş sağlık ekibi tarafından yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Deneyimli ismin, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.