Kanat transferi için arayış içerisinde olan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Kosova basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiva Zagreb'in 20 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Lirim Kastrati'yi transfer etmek istiyor.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Siyah beyazlıların genç oyuncu için Lokomotiva Zagreb'e 3 milyon Euro'luk tekif yaptığı ifade edildi.

Aynı zamanda Fransız ekiplerinden Reims'in de oyuncu için 1,5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Lirim Kastrati'nin Kosova ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.