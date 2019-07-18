Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Genç futbolcuya 3 milyon euro

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

18 Temmuz 2019, Perşembe 08:24
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Beşiktaş'tan büyük sürpriz! Genç futbolcuya 3 milyon euro

Kanat transferi için arayış içerisinde olan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Kosova basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiva Zagreb'in 20 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Lirim Kastrati'yi transfer etmek istiyor.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Siyah beyazlıların genç oyuncu için Lokomotiva Zagreb'e 3 milyon Euro'luk tekif yaptığı ifade edildi.

Aynı zamanda Fransız ekiplerinden Reims'in de oyuncu için 1,5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Lirim Kastrati'nin Kosova ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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