Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e şartlı teklif

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz , Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Aralık'ta masaya oturacak. İndirime giderlerse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

09 Kasım 2019, Cumartesi 12:04
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e şartlı teklif

Beşiktaş'ın 3 önemli oyuncusu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim 3 oyuncusuyla Aralık ayında masaya oturacak.

HEM İNDİRİM HEM TL

Burak, Caner ve Gökhan ücretlerinde indirme gider ve paralarını TL üzerinden almayı kabul ederse 3 oyuncuyla da 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

GÖRÜŞME ARALIK'TA

Şu anda Burak 2.5 milyon Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Gökhan ise 1 milyon 700 bin Euro alıyor. Yeni rakam bunlardan düşük olacak.

Kaynak: Takvim

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