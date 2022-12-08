Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışarak değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Antalya'da kampa girdi. Ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak isteyen Güneş, takım çalışmalarına devam ederken yönetim de transfer için düğmeye bastı. Ezeli rakibin yıldız futbolcusu için yoklama yapan Siyah-Beyazlılar, durumu yakından takip ediyor. İşte detaylar...









RAKİP CHARLEROİ

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçını bugün 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile yapacak.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Kartal'ın Dünya Kupası'na gönderdiği kaptan Atiba ve N'Koudou, ülkelerinin turnuvadan elenmesiyle birlikte takıma katılması bekleniyor. İki yıldıza verilen özel izinlerin sona erdiği öğrenildi.

WEGHORST VE SAISS YOLUNA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın yıldızları Wout Weghorst ve Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden isimler arasında yer alıyor. Fas'ta forma giyen Romain Saiss performansıyla zirve yaptı. Fas; Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fas yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.









SAISS DAMGA VURDU

Dünya Kupası'nın flaş takımı Fas, İspanya engelini de aşıp çeyrek finalde Portekiz'in rakibi oldu. Afrika temsilcisinin Siyah-Beyazlı kaptanı Romain Saiss, savunmadaki başarısıyla önemli çıkışın ana mimarlarından oldu ve Katar'daki turnuvaya damgasını vurmayı başardı. Favori olmadıkları mücadelede Boğalar'a özellikle savunmada Romain Saiss'in başarılı hamleleriyle geçit vermeyen Fas, rakibini penaltılarda 3-0 yenip çeyrek finalde Portekiz'le eşleşti. Dev zafer, tüm Faslılar’ı sokağa dökerken Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'in performansı da Siyah-Beyazlılar'ı sevindirdi. Tecrübeli oyuncu hatasız oynarken sakatlık yaşamasına rağmen son bölümü bacağındaki bandajla tamamladı. Fas, turnuvadaki 4 maçta sadece 1 gol yerken onu da Kanada maçında kendi kalesine kaydetmişti. Fas, İspanya karşısında da penaltılarda da kalesini kapatmayı başardı.

KARTAL YILDIZ OYUNCUNUN PEŞİNDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündeme son olarak Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Miha Zajc geldi. FANATİK'in edindiği bilgiye Beşiktaş, Miha Zajc'ın durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe'yle yeni sözleşme konusunda hala bir görüşme yapmayan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'le sözleşme yenilemezse sezon sonunda bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı formayı giyebilir.

PEREİRA İLE PARLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Zajc, İsmail Kartal'ın da vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon 41 maça çıkan yıldız futbolcu ligde 9 gol atarken 2 asistle de gol yollarında etkili oldu.

JESUS TERCİH ETMEDİ

Sezon başında gerçekleşen teknik direktör değişiminin ardından ise yıldız futbolcu formasını kaybetti. Jesus orta sahada daha çok başka futbolcuları tercih edince Zajc da gözden düştü. On numara ve merkez orta sahada oynayabilen Zajc, bu sezon forma giydiği 12 resmi karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Gökmen Özcan







