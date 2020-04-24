Beşiktaş devre arasında Fiorentina’dan kiralayarak, performansından memnun kaldığı Kevin Prince Boateng’i bir sezon daha kadrosunda tutabilmek için yeni bir transfer formülü geliştirdi. Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılar daha önce belirlenen 1.5 milyon euro yıllık ücreti aşağıya çekmek istiyor. Koronavirüs salgını öncesi yapılan anlaşmaya göre Ganalı futbolcuya takımda kalması halinde 1.5 milyon euro ödemeyi kabul eden yönetim, ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle indirim bekliyor.

Pazarlık yapılacak

Kadrodaki yerli ve yabancı tüm oyunculardan yıllık ücretlerinde indirim isteyen siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Boateng’den de ciddi bir fedakarlıkta bulunmasını talep edecek. Beşiktaş’ın, Ganalı futbolcudan 1.5 milyon euro olan ücretinde yüzde 40 oranında indirim isteyeceği belirlendi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina Kulübü ile de masaya oturacak. İtalyan ekibi yıllık ücretin ciddi bir bölümünü karşılamayı kabul ederse sorun kalmayacak. Her iki taraf da anlaşmaya yanaşmazsa Boateng’le yollar ayrılacak.

‘En büyük Kara Kartal’

İtalya’ya giden ve karantina sürecini ailesiyle birlikte Milano’daki evinde geçiren Kevin Prince Boateng, Instagram’da 433’ün canlı yayına katıldı. Ganalı futbolcu, “İstanbul’da otelde kaldığımız için zor oluyordu, o nedenle Beşiktaş’ın izniyle Milano’daki evimize geldik” dedi. Türkiye’yi sevdiğini ve Türkçe kelimeler çalıştığını belirten Boateng, “En sevdiğim kelime; Kara Kartal. En büyük Kara Kartal” ifadelerini kullandı.