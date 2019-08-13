Transfer çalışmalarında forvet, kanat ve kaleci üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş yönetimi, bir taşla iki kuş vurmanın hesaplarını yapıyor.

Vincent Aboubakar seçeneğini kanatta oynama özelliği zayıf olduğu için arka plana atan siyah-beyazlılar hücum oyuncusu konusunda önceliğini Everton’da forma giyen Yannick Bolasie’ye verecek.

Demir Grup Sivassporlu Emre Kılınç ile Schalke’de top koşturan Yevhen Konoplyanka isimlerini de geri planda tutan yönetim bütün planlarını Bolasie üzerinde kurmaya başladı.

Beşiktaş, 30 yaşındaki Kongolu futbolcuyu renklerine bağlaması halinde hem kanat hem de forvet hattına transfer yapmış olacak.

Kanat ve forvete iki ayrı oyuncu almak yerine Yannick Bolasie formülüyle iki bölgeyi birden çözmek isteyen siyah-beyazlılar koşullar zorlu olsa da bu transferi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bolasie’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş’ın girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Avcı 11'de oynatabilecek

Kongolu oyuncunun kadroya katılması halinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz ve Bolasie’yi birlikte 11’de oynatabilecek.

Şenol Güneş, Ryan Babel’in Beşiktaş’ta olduğu dönemde Hollandalı oyuncuyu sol kanatta kullanarak takımın hücum gücünü artırıyordu. Hazırlık sürecinde sol kulvarda Quaresma ve Lens ikilisine görev veren Abdullah Avcı transfer edilmesi halinde Bolasie’yi de kanatlarda kullanabilecek. (Skorer)