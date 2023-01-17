Beşiktaş , hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, hücum hattındaki ikinci bombası için planını belirlemiş durumda.

SALİH'İN KONTRATI UZATILDI

Kartal’da Salih Uçan’ın sezon sonunda bitecek kontratı uzatıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan oyuncunun menajeri Ömer Uzun, “Beşiktaş’ta devre arasında Başakşehir’e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı’yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih’e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih’e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024’e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





HADZIAHMETOVIC RADARA GİRDİ

Siyah-Beyazlılar, orta saha transferi için gözünü Konyaspor ’a çevirdi. Yönetim, Bosna Hersekli ön libero Amir Hadziahmetovic için girişimlere başladı.

Beşiktaş Yönetimi’nin 25 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncuyla İngiliz ekibi Burnley’in de ilgilendiği kaydedildi.

SON HEDEF SHELVEY

Beşiktaş’ta gözler artık orta sahaya çevrildi. Listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle’da oynayan Jonjo Shelvey oldu.

30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen Siyah-Beyazlılar’ın, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2 milyon Euro önereceği bildirildi.

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TORMENA ISRARI SÜRÜYOR...

Beşiktaş’ta stoper için de çalışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Braga’dan Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon Euro’dan açarken, ilk olarak 2 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar, teklifi 3 milyon Euro’ya yükseltti.

Braga’nın 5 milyon Euro’ya kadar indiği belirtilirken, oyuncunun menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun da Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken Siyah-Beyazlılar bu transfer için orta yol bulmaya çalışıyor.





İŞTE BOUPENDZA PLANI!

Siyah-Beyazlılar, daha önce Hatayspor formasıyla Süper Lig’e damgasını vuran Gabonlu kanat forvet için planını belirledi. Yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için kulübü Al-Shabab’a teklifte bulunacak.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, özellikle hücum hattındaki verimi artırmak için 2 transfer yapmayı planlıyor. Beşiktaş, Vincent Aboubakar’la beraber Aaron Boupendza’yı da kadrosuna katmayı planlıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen Siyah-Beyazlılar’ın, önce Aboubakar operasyonunu resmi olarak tamamlayıp ardından Boupendza için de temaslarını hızlandırması bekleniyor. 2021’de Hatayspor’dan 4.2 milyon Euro’ya Al Arabi’ye transfer olan oyuncu için yapılacak teklif de belli oldu... Gabonlu forveti kanat forvet pozisyonu için düşünen Beşiktaş cephesi, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

Boupendza, sakatlığını atlatması sonrasında önceki gün idmanlara başlamıştı.

N’Koudou’nun yerine gelecek

Gol sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux’dan geldiği Hatayspor’da 36 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu.

Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İdareciler, Boupendza'yı transfer edip ardından kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin N'Koudou ile de erken bir ayrılık yapmayı amaçlıyor.