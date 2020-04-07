HES Kablo Kayserispor'dan Bernand Mensah'ın transferiyle ilgili açıklama geldi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah için Ocak ayında Beşiktaş ve Çin'den transfer teklifi geldiğini söyledi.

'Servette verseler göndermem'

Ajansspor'da Salim Manav'a konuşan Mustafa Tokgöz, "Mensah için devre arasında Beşiktaş'ın resmi teklifi oldu, fakat istediğimiz rakamlara çıkamadılar. Mensah için Çin'den de gelen teklif vardı. Çin'den gelen teklifte 5 milyon Euro üzerini gördük fakat o dönem koronavirüs salgını yeni yeni Çin'de görülmeye başlamıştı. Başkanımız Berna Hanım, "Bu futbolcular benim evladım. Servette verseler Mensah'ı göndermem" dedi. Mensah için Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan teklif gelmedi." diye konuştu.

21 maçta oynadı

Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı futbolcu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı.