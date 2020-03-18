İlk olarak İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, iç transferde ise gündemine Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ı aldığı ortaya çıktı. Sezon başında da takımın transfer hedefleri arasında bulunan ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı oyuncuya yeni dönemde formayı giydirmek için kararlı olduğu belirtildi. Kayserispor’a 3.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mensah, daha önce Kasımpaşa’da da forma giymişti. 8 numara hattında görev yapan Mensah, 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor.

Orhan Yıldırım