Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve 'hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu' olarak tanımladığı ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İSVİÇRE'DE BAŞLADI, İTALYA'YA UÇTU

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu.

Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi.

Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.

Kaynak: beIN SPORTS