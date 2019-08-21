Burak Yılmaz'ın sakatlanmasıyla forvet hattında eksik kalan Beşiktaş, takıma bir golcü almayı hedefledi. Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sahadan 3-0 yenik ayrılan Siyah-Beyazlılar'da forvet eksikliği iyice gün yüzüne çıkmıştı.

Nkoudou ile anlaşıldı sıra Batshuayi'de

Geçtiğimiz gün sportif direktör Ali Naibi ile İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Kevin Nkoudou ile prensip anlaşmasına varmıştı. Orman'ın Londra'da Chelsea'de forma şansı bulamayan ve menajer Frank Lampard'ın gözden çıkardığı Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi transfer için görüşme yaptığı iddia edildi.

"Forma savaşı vermek istiyorum"

İngiltere'de çıkan haberlerde ise Batshuayi'nin Chelsea'de kalıp forma savaşı vermek istediği yazıldı.

İngiltere basınının haberine göre; Hocası Frank Lampard tarafından bu sezon kadroda düşünülmeyen Michy Batshuayi, rezerv takımında oynadığı Chelsea'den ayrılmak istemiyor. Ada'da yayım yapan Evening Standard gazetesi, Premier Lig 2'de Chelsea'nin Liverpool'u yendiği maçta iki gol birden atan 25 yaşındaki golcünün Maviler'de kalarak A takıma çıkmak için savaşmaya karar verdiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Crystal Place'ta geçiren Belçikalı forvet, 13 karşılaşmada 6 gol atma başarısı gösterdi.