Rize’de dün gol şov vardı. Başrol ise Beşiktaş’ındı. Siyah-Beyazlılar, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde adeta gol olup yağdı. Sezonun ikinci yarısının en formda takımlarından biri olan Rizespor karşısında müthiş bir futbol sergileyen Şenol Güneş’in öğrencileri, milli aradan 7-2’lik tarihi bir galibiyetle döndü. Beşiktaş, bu muhteşem zaferiyle adeta Başakşehir’e de mesaj gönderdi. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki hafta lideri ağırlayacak. Beşiktaş’ın için bir diğer avantaj ise Devler Ligi bileti için yarıştığı Galatasaray’ın, 19 senedir galip gelemediği Kadıköy’e çıkacak olması...

İpleri ele geçirebilir

Kara Kartal, Başakşehir’in karşısına son derece formda bir şekilde çıkacak. Beşiktaş, lideri devirmesi halinde; Galatasaray’ın puan kaybını bekleyecek. Eğer bu gerçekleşirse, Şampiyonlar Ligi için ipler Kara Kartal’ın eline geçebilir. Beşiktaş, şu anda 5 puan gerisinde bulunduğu Galatasaray’la arasındaki farkı kapatacak. Kara Kartal, rakibiyle 31. haftada oynayacağı mücadelede Aslan’ı geçme şansını yakalayacak.