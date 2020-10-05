Kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan ordusuna yaptığı operasyonlarına Beşiktaş’tan büyük destek geldi. Dün Vodafone Park’taki Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde Siyah-Beyazlılar, kapalı alt tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı dev bir pankart astı. Pankartta ise, ‘Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan’ ifadelerine yer verildi. Öte yandan mücadele öncesinde stat hoparlörlerinden Azerice şarkılar da çalındı.