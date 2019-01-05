Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin yeni takımı!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli stoper Pepe transfer oluyor! Bonservisi elinde olan futbolcu, ülkesi ekiplerinden eski takımı Porto'ya geri dönüyor!

05 Ocak 2019, Cumartesi 10:43 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin yeni takımı!

Geçen haftalarda Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisini eline alan Portekizli yıldız savunmacı Pepe'nin yeni durağı belli oluyor! Daha önce Monaco'nun da resmen talip olduğu tecrübeli stoper, ülkesine dönüyor!

Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre; Pepe'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Portolu yöneticiler, tecrübeli stoper için teklifini iletti.

Ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen ve Porto'nun teklifine sıcak bakan Pepe, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Pepe, bu transferin resmiyet kazanması halinde 12 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.