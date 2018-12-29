Beşiktaş, 2017 yazında Pepe'yi Real Madrid'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

Siyah Beyazlılar'da geçirdiği 1 sezonun ardından sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşılarak feshedilen 35 yaşındaki stoperin yeni adresinin hangi kulüp olacağı merak ediliyordu.

Portekizli yıldızın adı son olarak Fransız devi Monaco ile birlikte anılmış ve tarafların transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Fransa'da periyodik olarak yayım yapan Le10sport'un internet sitesinde yer alan haberde ise Pepe'nin Monaco ile görüştüğü doğrulanırken transferin gerçekleşmeyeceği yazıldı.

İddiaya göre tecrübeli futbolcu, Monaco'nun kendisine sunduğu teklife ilgi göstermedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler