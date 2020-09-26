Alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Beşiktaş 'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden ve Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü.

Bild'in haberine göre; 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e kiralandı. Karius'un yıllık ücretinin büyük bir kısmını Liverpool'un ödeyeceği belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi. Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

2018 yazında 8 milyon euroluk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, Kara Kartal'da çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti. Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda.







