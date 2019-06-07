Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlayan Guti, geçtiğimiz günlerde Siyah Beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshetmişti. İspanyol basını ise 42 yaşındaki teknik adamın yeni rotasının La Liga 2 olabileceğini duyurdu.

Ülkede yayım yapan AS gazetesinin haberine göre Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu, önümüzdeki günlerde Almeria'nın başına geçebilir. Daha önce Real'in altyapı takımlarında görev yapan Guti, şu ana dek hiç kulüp takımı çalıştırmamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler