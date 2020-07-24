Burak Yılmaz... Antalyaspor altyapısından yetişen ve 2006 yılında 1 milyon euro karşılığında Beşiktaş 'a transfer olan Burak Yılmaz 2006-2007 sezonunda çıktığı 30 maçta 5 gol atarak istenileni verememişti. Daha sonra 2007-2008 sezonunun devre arasında Manisaspor'a transfer olmuştu. Bu sezon ise her iki takımda çıktığı 25 karşılaşmada 10 gol kaydemişti.

FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTTU

Bir sonraki sezonda Fenerbahçe 'nin yolunu tutan Burak Yılmaz, sarı lacivertlilerde geçirdiği 1 sezonda sadece 6 maça çıktı, bu sürede gol kaydedemedi. Kanarya bir sonraki sezon Burak'ı Eskişehirspor'a kiraladı. Milli futbolcu burada çıktığı 25 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.

TRABZONSPOR SERÜVENİ

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe'nin forma şansı vermediği Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Burak, burada kariyer rekorunu kırdı ve çıktığı 30 maçta 19 gol atıp, 2 asist yaptı. Bir sonraki sezon milli golcü bu rekoru biraz daha geliştirdi ve 34 maçta 33 gol attı ve 6 asist yaptı. Burak o sezon gol kralı olmuştu.

4 BÜYÜKLERDE OYNAYAN FUTBOLCULAR ARASINA GİRDİ

Burak Yılmaz, 2012 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'a transfer olarak 4 büyüklerde oynayan futbolcuların arasında girdi. Tecrübeli golcü sarı kırmızılılar ilk senesinde çıktığı 30 maçta 24 gol atarak o sezon yine gol kralı oldu. Sarı kırmızılılarda 3,5 sezon geçiren Burak toplamda 105 maça çıkıp 75 gol atarken 19 da asist yaptı. Ardından 8 milyon euro bonservis bedeliyle 2015-16 sezonunun devre arasında Çin'in Beijing Guoan takımına gitti.

YENİDEN TRABZONSPOR

Golcü futbolcu Çin'deki macerasını tamamladı ve ülkeye dönüş yaparak yeniden Trabzonspor'a imza attı. Bordo mavililere geldiği ilk yılda 25 karşılaşmada görev alan Burak, 23 gol atarak yeniden adından bahsettirdi. 2019 yılının Ocak ayında ilk transfer olduğu takım olan Beşiktaş'la yollarını yeniden kesişti. Burak ilk yarısını Trabzonspor ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçirdiği 2018-19 sezonunun 22 maçta 16 gol atıp 2 asist yaptı.

Milli golcü 2019-2020 sezonunda siyah beyazlı forma ile 25 maça çıktı ve 13 gol 8 asistle takımına katkıda bulundu.

35 yaşındaki Burak'ın Lille'deki performansı merakla bekleniyor.

Burak Yılmaz'ın sezon sezon Süper Lig kariyeri

Sezon Takımı Maç Gol Asist

2019-2020 Beşiktaş 25 13 8

2018-2019 Trabzon/Beşiktaş 22 16 2

2017-2018 Trabzonspor 25 23 7

2015-2016 Galatasaray 15 9 2

2014-2015 Galatasaray 28 16 5

2013-2014 Galatasaray 32 16 7

2012-2013 Galatasaray 30 24 5

2011-2012 Trabzonspor 4 33 6

2010-2011 Trabzonspor 30 19 2

2009-2010 Eskişehirspor 25 4 3

2008-2009 Fenerbahçe 6 - -

2007-2008 Beşiktaş/Manisa 25 10 -

2006-2007 Beşiktaş 30 5 -

Toplam 13 sezon 327 188 47

Burak Yılmaz ne yaptı?

Maç Gol Asist





Süper Lig 327 188 47

Türkiye Kupası 36 13 8

Süper Kupa 3 - -

Avrupa Kupaları 50 11 3

A Milli 59 24 5

Toplam 475 236 63

Aslıhan Çil - Onur Erdem Bayramiç