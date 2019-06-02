Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Siyah Beyazlı takımla yollarını ayıran Brezilyalı sol bek Adriano'nun yeni takımı büyük ölçüde netlik kazanmış gibi görünüyor. Kara Kartal'ın 2016 yazında La Liga devi Barcelona'dan kadrosuna kattığı 34 yaşındaki savunmacının menajerliğini yürüten Fabio Santanna, oyuncusunun Sao Paulo'ya imza atmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Santanna, Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte adlı televizyon kanalının internet sitesinde yayımlanan röportajında "Görüşmelerde büyük aşama kaydettik ve mutlu sonu dört gözle bekliyoruz. Adriano, futbolla yaşayan bir oyuncu ve onu birkaç kulüp daha istiyor ama ben Sao Paulo'ya söz verdim. Şu anda her şey onlara bağlı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler