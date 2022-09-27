Transfer döneminde kadrosuna Jean Evrard Kouassi, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Steven Caulker, Mbaye Diagne, Ibrahim Dresevic, Colin Kazım-Richards, Lawrance Nicholas, Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı, Fatih Kurnaz'ı katan, geçtiğimiz sezon kiraladığı Adnan Uğur ve Levent Mercan'ın bonservisini alan Fatih Karagümrük, devre arası çalışmalarına da başladı. Süper Lig 'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, orta sahasını sürpriz bir isimle güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Maç başı ücret alacak

Kırmızı Siyahlılar, Beşiktaş 'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Adem Ljajic'le görüşmelere başladı. Boşnak asıllı Sırp Milli yıldız, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.

Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve kulüp bulamayan Lajic, son olarak Bosna Ersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıktı.









Geçtiğimiz sezonu pas geçti

2018'de kiralık olarak, 2019'da bonservisiyle Torino'dan Beşiktaş'a gelen Adem Ljajic, Siyah-Beyazlılarda geçtiğimiz sezon herhangi bir maçta forma giymedi. Son resmî maçına 11 Mayıs 2021'de iç sahada Fatih Karagümrük'e karşı çıkmıştı. Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti. Tecrübeli orta saha, bir sezon boyunca sözleşmesi bitene kadar futboldan uzak kalmıştı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonu pas geçen Boşnak asıllı Sırp orta sahayla maç başı ücret karşılığında anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluğu var

Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 maça çıkarken, 18 gol atarken 26 asistlik performans sergiledi. Siyah Beyazlı formayla bir sezon şampiyonluk yaşadı. Sırbistan Milli takımı ile 44 maça çıkan Ljajic 9 gol atmayı başardı.

37.3 milyon Euro ödendi

Ljajic'e kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon Euro ödendi. Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri çıktı.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL