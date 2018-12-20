Beşiktaş, medyada çıkan Atilla Türker imzalı "Beşiktaş'ta otopark skandalı! "başlıklı haber ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Bugün, bir internet sitesinde kulübümüzle ilgili mesnetsiz ve ağır ithamların yer aldığı bir yazıda, algı yönetimi çabası görülmektedir.

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi’nde yer alan otopark işletmesi konusuyla ilgili yaşanan sürecin daha iyi anlaşılması amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle otopark alanının eski kiracısının uzun süre boyunca kira ödememesi ciddi bir gelir kaybına sebep olmaktaydı. Ayrıca metrekaresi büyük olan bu alanın yüksek aidatlarını da kiracı ödemediği için, bu masraf kalemini de kulübümüz üstlenmek durumunda kalmıştı.

Yaşanan bu sorunlar o dönemde İcra Kurulumuz tarafından görüşülerek otoparkın başka bir firmaya garanti kira + gelir paylaşımı esasına göre kiraya verilmesi kararı alındı.

Otopark işletmeciliğine talip olan 2 şirket vardı. Kulübümüz otoparkı yapılan en iyi teklife kiraya verdi.

Bu karar, 22 Mart 2017 tarihinde yapılan İcra Kurulu Toplantısı’nda ‘Oybirliği’ ile alınmıştır.

Ayrıca aylık kira bedeli ilk sene 30 Bin TL olan otoparkın yapılan artışla birlikte mevcut kira bedeli 35 bin TL’dir.

Yazıda çok yüksek rant elde edildiği ve kulübümüzün zarara uğratıldığı iddiasıyla ortaya konulan algı yönetme çabası rahatsız edicidir. Madem bu kadar büyük bir rant var, yazıyı kaleme alan kişiye açık bir teklif sunuyoruz; hemen yıllık 1 Milyon TL bedelle kendisine bu alanı kiraya verelim. İddia ettiği gibi 1 Milyon liranın üzerinde elde edeceği milyonlarca liralık rant da kendisine kalmış olur.

Son olarak belirtmek isteriz ki; Kulübümüzü ilgilendiren bir takım belgelerin sürekli, aynı şahsa iletilerek kötü niyet taşıyan algı yönetimine alet edilmesi sonucunda; gerekli iç idari ve cezai soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK