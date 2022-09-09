Süper Lig 'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 toplayan Beşiktaş , transferin son gününde Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmıştı.

Yabancı sayısı 15 oldu

Redmond'ın da takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısı 15 oldu. 14 yabancı kuralı nedeniyle bir yabancısına lisans çıkaramayacak olan Kara Kartal'da ön plana çıkan isim Atiba oldu.

Bu sezon hiç oynamadı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon henüz hiçbir resmi karşılaşmada kadroya giremeyen Kanadalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.