Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlamıştı. Kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesini göz önünde bulundurarak transferde önceliği bonservisi elinde bulunan isimlere veren Beşiktaş’ın, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’le yollarını ayıran Arjen Robben’i hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı. 10 yıllık Bayern macerasını noktalamasının ardından yeni kulüp arayışında bulunan 36 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetimin, yıldız ismin sağlık durumu ve şartları konusunda araştırma içinde olduğu bildirildi.

Arjen Robben Bayern Münih formasıyla bu sezon 19 maça çıkıp 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyip 3 kupa kazanmıştı.

‘Hâlâ çok güçlüyüm’

Diz sakatlığı sebebiyle son dönemde istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Robben, Hollanda basınına yaptığı açıklamayla sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Futbol hayatıma 4 ya da 5 yıl devam etmek istiyorum. İnsanlar sakatlık geçmişimi göz önünde bulundurarak benim deli olduğumu düşünebilir. Bayern’de bu sezonun başında yapılan testlerde takımın en iyileri arasında yer aldım. Hâlâ formdayım ve hâlâ güçlüyüm” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım